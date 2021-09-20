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وزيرة البيئة تكشف تفاصيل تنفيذ أكبر حملة لتنظيف الشواطئ بالإسكندرية (فيديو)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 12:22 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، إن اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ موجود منذ التسعينات، وهدفه تقليل التلوث في المحيطات والبحار من البلاستيك، خاصة انه يؤثر على الكائنات البحرية، مشيرة إلى أن وزارة البيئة كلفت من الرئيس السيسي بالحد من المكونات البلاستيكية الذي يضر البيئة.

وتابعت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاحد، أن وزارة البيئة في البحر الأحمر عملت مع المجتمع المدني لتنظيف قاع البحر، من البلاستيك، خاصة في ازمة كورونا.

وأشارت إلى أن الوزارة بمناسبة اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ قامت بالتعاون مع الشباب على تنظيف 5 كيلو متر من شواطئ الاسكندري بهدف رفع الوعي، وتغيير ثقافة المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة.

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وزارة البيئة تنظيف الشواطئ البيئة اخبار مصر

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