خبيرة تحذر من استخدام الفلاتر لتعديل الصور: قد يؤدي إلى صدمة نفسية (فيديو)

قالت الدكتورة أسماء مراد، خبيرة الموارد البشرية، إن العالم الافتراضي أصبح واقعيًا في الكثير من الأشياء مثل الاغتصاب الإلكتروني، وابتزاز الأطفال، والكثير من المشاكل.



وتابعت "مراد"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك الكثير من التطبيقات التي قد تسبب صدمة نفسية، مثل تحريك صورة المتوفي، خلاف تطبيقات الفلاتر التي تغير الشكل، معقبة: "البعض يستخدم الفلاتر لتغيير الشكل تمامًا، وهذا قد يؤدي صدمة حال الارتباط من على الإنترنت".



ولفتت إلى أن الفلاتر على مواقع التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى نشوء علاقة بين شاب وفتاة قائمة على الكذب من خلال استخدام الفلاتر، ولهذا تفشل العلاقة في الغالب.

