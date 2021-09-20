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فيوتشر يخطط لخطف نجم المصري برقم خرافي

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي


 دخل مسئولو نادي فيوتشر اف سي في مفاوضات مع  احمد رفعت لاعب النادي المصري

جاءت المفاوضات عن طريق  علي ماهر المدير الفني السابق للقلعة الخضراء بعد إعلان رفعت ازمة الاخيرة مع النادي المصري بسبب المستحقات المتأخرة وتغيير بنود التعاقد

وعرض مسئولو فيوتشر علي نجم النادي المصري ١٣ مليون جنيه مقابل الانضمام الي صفوف الفريق ولكن الاعب لم يرد حتي الآن في انتظار  مجلس إدارة النادي المصري في حسم موقفهم معه  

يذكر ان احمد رفعت احد أهم اللاعبين الذين قادوا المصري للمربع الذهبي في الدوري في الموسم الماضي

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صفقات فيوتشر المصري الدوري المصري

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