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أول تعليق من أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد المثير على فالنسيا

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته البالغة بعد فوز فريقه القاتل على حساب مضيفه فالنسيا 2-1 ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة :"هذا الفريق دائمًا ما يُقاتل حتى النهاية.. التغييرات كانت رائعة، حيث صنعت الفارق وجلبت لنا الفوز".

وأضاف :" نحن محظوظون لوجود بنزيمة وفينيسيوس جونيور، كذلك كامافينغا قدّم أداءً رائعًا هو وهازارد، ولكن علينا أن نتطور دفاعيًّا".

وأشار :"فالنسيا قدم أداءً جيّدًا، ولكن من الطبيعي أن لا نكون في أفضل أحوالنا البدنية بعد مباراتنا ضد إنتر ميلان".

وواصل :"هازارد قدم أداء جيّدًا، لقد حاول إيجاد الحلول وقد كان نشطًا حتى من الناحية الدفاعية".

وأوضح :""مع التبديلات الخمسة تكون هناك ميزة إضافية، جميع اللاعبين مهمين، وجميع من شاركوا قدموا أداءً رائعًا".

وفسر :"لقد فزنا بسبب الروح التي يمتلكها اللاعبون، لدينا القدرة على بقاء رؤوسنا مرتفعة طوال الوقت، الروح كانت هي المفتاح للفوز".

وأشار :"لدينا فريق شاب وهم يقومون بعملٍ رائع، علينا أن نتحسن دفاعيًّا وأن نكون أكثر عدوانية بدون الكرة".

واختتم :"هذا الفريق لديه إمكانيات عالية، وعلى المدرب توظيفهم بالشكل المناسب، وبالطبع لدينا هدف لنحققه".

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد انشيلوتي الدوري الاسباني

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