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أول تعليق من أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد المثير على فالنسيا
الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 12:31 ص
علي نبوي
عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته البالغة بعد فوز فريقه القاتل على حساب مضيفه فالنسيا 2-1 ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".
أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة :"هذا الفريق دائمًا ما يُقاتل حتى النهاية.. التغييرات كانت رائعة، حيث صنعت الفارق وجلبت لنا الفوز".
وأضاف :" نحن محظوظون لوجود بنزيمة وفينيسيوس جونيور، كذلك كامافينغا قدّم أداءً رائعًا هو وهازارد، ولكن علينا أن نتطور دفاعيًّا".
وأشار :"فالنسيا قدم أداءً جيّدًا، ولكن من الطبيعي أن لا نكون في أفضل أحوالنا البدنية بعد مباراتنا ضد إنتر ميلان".
وواصل :"هازارد قدم أداء جيّدًا، لقد حاول إيجاد الحلول وقد كان نشطًا حتى من الناحية الدفاعية".
وأوضح :""مع التبديلات الخمسة تكون هناك ميزة إضافية، جميع اللاعبين مهمين، وجميع من شاركوا قدموا أداءً رائعًا".
وفسر :"لقد فزنا بسبب الروح التي يمتلكها اللاعبون، لدينا القدرة على بقاء رؤوسنا مرتفعة طوال الوقت، الروح كانت هي المفتاح للفوز".
وأشار :"لدينا فريق شاب وهم يقومون بعملٍ رائع، علينا أن نتحسن دفاعيًّا وأن نكون أكثر عدوانية بدون الكرة".
واختتم :"هذا الفريق لديه إمكانيات عالية، وعلى المدرب توظيفهم بالشكل المناسب، وبالطبع لدينا هدف لنحققه".