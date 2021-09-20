أول تعليق من أنشيلوتي بعد فوز ريال مدريد المثير على فالنسيا

عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، عن سعادته البالغة بعد فوز فريقه القاتل على حساب مضيفه فالنسيا 2-1 ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





أنشيلوتي قال في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة :"هذا الفريق دائمًا ما يُقاتل حتى النهاية.. التغييرات كانت رائعة، حيث صنعت الفارق وجلبت لنا الفوز".





وأضاف :" نحن محظوظون لوجود بنزيمة وفينيسيوس جونيور، كذلك كامافينغا قدّم أداءً رائعًا هو وهازارد، ولكن علينا أن نتطور دفاعيًّا".





وأشار :"فالنسيا قدم أداءً جيّدًا، ولكن من الطبيعي أن لا نكون في أفضل أحوالنا البدنية بعد مباراتنا ضد إنتر ميلان".





وواصل :"هازارد قدم أداء جيّدًا، لقد حاول إيجاد الحلول وقد كان نشطًا حتى من الناحية الدفاعية".





وأوضح :""مع التبديلات الخمسة تكون هناك ميزة إضافية، جميع اللاعبين مهمين، وجميع من شاركوا قدموا أداءً رائعًا".





وفسر :"لقد فزنا بسبب الروح التي يمتلكها اللاعبون، لدينا القدرة على بقاء رؤوسنا مرتفعة طوال الوقت، الروح كانت هي المفتاح للفوز".





وأشار :"لدينا فريق شاب وهم يقومون بعملٍ رائع، علينا أن نتحسن دفاعيًّا وأن نكون أكثر عدوانية بدون الكرة".



