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"الصحة" تكشف آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر (فيديو)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 08:22 ص
كساب أحمد
كشفت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر، قائلة: "زيادة الإصابات خلال الفترة الحالية كان متوقعًا، ولكن عدد حالات الوفاة سيكون أقل من الموجات السابقة في ظل حصول الكثير من المواطنين على لقاح كورونا".

وتابعت "عاصم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن إصابات كورونا في الموجة الرابعة ستكون متزايدة، ولكن الاحتياج لأجهزة التنفس الصناعي، وعدد والفيات سيكون أقل عرضة من الموجات السابقة.

ولفتت إلى أن اللقاحات المتوفرة الآن قادرة على التصدي لكل متحورات كورونا، مضيفة أن الوزارة قامت بتحديث برتكولات كورونا، وقامت بإضافة الأدوية المناعية لحالات محددة.

الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة هالة زايد الصحة

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"الصحة" تكشف آخر تطورات الوضع الوبائي في مصر

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