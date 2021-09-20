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وزيرة البيئة تكشف حقيقة زيادة رسوم النظافة (فيديو)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 12:45 ص
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
هدى عبدالرازق
كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حقيقة زيادة رسوم النظافة، قائلة إن قانون تنظيم المخلفات يراعي محدودي الدخل حيث تبدأ الرسوم من 2 جنيهات وتصل إلى 500 جنيه للتجاري والمولات.

وأشارت "ياسمين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أن الرسوم التي تم إقرارها في القانون ستطبق عندما يكون هناك نموذج للخدمة التي ستقدم، لافتة إلى أن ما كانت تجمعه المحافظات من رسوم يصل إلى 800 مليون جنيه ولكن تكلفة تشغيل الخدمة يصل 7 مليار جنيه سنويا.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن رسوم النظافة لن تزيد إلا بعد أن يرى المواطن الخدمة المقدمة، منوهة بأن هناك مسئولية على المواطن للقضاء على ازمة القمامة.

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