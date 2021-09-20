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"شعبة الخضروات": المواطن يتحمل تكلفة التالف من الخضروات

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 08:24 ص
خضروات
خضروات
داليا الحسين
قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات، إن أسعار المحاصيل الزراعية تتأثر بالعرض والطلب، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية أثر على كمية إنتاج بعض المحاصيل.

وتابع النجيب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج"على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "سعر الطماطم يتراوح من 3 إلى 6 جنيهات في سوق العبور، ونسبة التالف من أسباب ارتفاع الأسعار".

وردا حول من يتحمل تكلفة التالف من المحاصيل الزراعية قال إن المواطن يتحملها وتاجر التجزئة لديه مسؤوليات يتحملها"، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الطماطم بسبب قلة الكمية المنتجة بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الماضية.

وشدد النجيب على أهمية استبدال الأسواق العشوائية بأخرى منظمة للسيطرة على أسعار المحاصيل، مناشدا المواطنين بالشراء من الأسواق المجمعة، ليرد الإعلامي أحمد موسى: "مش موجودة فى كل مكان.. الأسعار نار ومش عايزين نضحك على الناس
.
وأضاف الإعلامي أحمد موسى موجها حديثه لنائب رئيس شعبة الخضراوات " أنتوا اللي بتاخدوا المكسب في الأخر"، مازحا "متقلقش من الضرائب".

وأكد النجيب أن نسبة العمولة من من قيمة تسويق المنتج الزراعي، تصل إلى 5%، مشيرا إلى أن أسعار المانجو العويس تتراوح ما بين 25 و27 جنيها.

وشدد على أن تدخل الرئيس السيسي بإطلاق مشروع النخيل قضى على الاستيراد من الخارج، مؤكدا أن مصر من أكبر مصدري الموالح.

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