Advertisements

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 08:26 ص
كساب أحمد
علق الإعلامي يوسف الحسيني، على شائعة فرض رسوم على تلقي المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة، قائلًا: "بالذمة ده كلام حد يصدقه، بقى زمان مكناش بندفع فلوس على تلقي المكالمة، هندفع دلوقتي، بقى في حد في الدنيا بيدفع فلوس على تلقي المكالمات".

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاحد، أن هذه الشائعات تصدر من قبل بعض المشككين، معقبًا:" الإخوان والله لسه موجدين، مفيش حتة ما فهياش اخوان، دول مش عارف خلايا نائمة ولا خلايا صاحية"

وتابع ان عناصر الإخوان الموجدين في مصر تعمل على التشكيك في كافة المشاريع القومية سواء مشروع العاصمة الأدارية أو أي مشروع قومي آخر، معقبا: "الناس دي شغلتها تخوفك، وتقلقك".

أخبار تهمك

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - تطور مفاجئ بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يقترب من استعادة صفقة مدوية

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل- طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر وأكرم من مباراة الطلائع.. وموعد عودة متولي وتاو

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 18 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد غرناطة في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

الكشف عن أسباب استعباد ريكي بويج من مباريات برشلونة

منذ ساعة الا ربع

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 9 ساعات

سبب استبعاد نجم الأهلي من قائمة السوبر

منذ ساعة الا ربع

تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 11 ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ حوالي 8 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:26 ص

حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

11:59 م

الكشف عن أسباب استعباد ريكي بويج من مباريات برشلونة

08:30 ص

عاجل - تطور مفاجئ بشأن عقوبة شيكابالا

04:30 ص

تشكيل برشلونة المتوقع ضد غرناطة في الدوري الإسباني

07:04 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements