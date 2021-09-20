حقيقة فرض رسوم على استقبال المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة (فيديو)

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على شائعة فرض رسوم على تلقي المكالمات بقيمة 10 قروش على الدقيقة، قائلًا: "بالذمة ده كلام حد يصدقه، بقى زمان مكناش بندفع فلوس على تلقي المكالمة، هندفع دلوقتي، بقى في حد في الدنيا بيدفع فلوس على تلقي المكالمات".



وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الاحد، أن هذه الشائعات تصدر من قبل بعض المشككين، معقبًا:" الإخوان والله لسه موجدين، مفيش حتة ما فهياش اخوان، دول مش عارف خلايا نائمة ولا خلايا صاحية"



وتابع ان عناصر الإخوان الموجدين في مصر تعمل على التشكيك في كافة المشاريع القومية سواء مشروع العاصمة الأدارية أو أي مشروع قومي آخر، معقبا: "الناس دي شغلتها تخوفك، وتقلقك".

