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اليوم.. العرض الخاص لفيلم "عروستي "

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 12:57 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
يقام اليوم الإثنين عرض خاص لفيلم “عروستي”، بحضور أبطاله وذلك في إحدى السينمات بمنطقة السادس من اكتوبر.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم “عروستي” البرومو الرسمي الخاص بالعمل تمهيداً لعرضه في السينمات يوم 22 من الشهر الجاري.

يذكر أن فيلم "عروستي" بطولة أحمد حاتم وجميلة عوض، كل من صابرين، محمود البزاوي، وزينب غريب، ومروان يونس، من تأليف مصطفى البربري، وإخراج محمد بكير وتدور قصه الفيلم في إطار رومانسي.

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منوعات فيلم عروستي عرض خاص جميله عوض

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