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لهذا السبب.. نقيب المهن الموسيقية يقدم الشكر للرئيس السيسي

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:22 ص
هاني شاكر
هاني شاكر
ولاء عبد الناصر


أصدر نقيب الموسيقيين هاني شاكر، بيانا صحفيا جاء كالتالي: "يشكر الفنان هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية ونيابة عن مجلس النقابة وجميع فناني مصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويمتن لفخامته على رعايته لكافة فئات الشعب المصري، ومنهم الفنانين لشمولهم برعايته نحو تفعيل برنامج الحماية التأمينية والاجتماعية ضد مخاطر الحياة المتنوعة وخاصة العاملين في المجال الفني".

وتابع البيان: "حيث لا يتمتعون بأعمال ثابتة أو منتظمة ولا يملكون مصادر بديلة لتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم وهذه الرعاية والحماية الاجتماعية للفنانين تفعل دور القوي الناعمة وتتبوأ دورها للنهوض بفنون راقية وثقافة ترسخ قيم اجتماعية تليق بمكانة مصر الحضارية.. تحيا مصر وطن آمن مستقر".

الكلمات المفتاحية

نقيب الممثلين فنانين السيسي الحمايه الاجتماعيه اشرف زكي

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