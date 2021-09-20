استشاري الحالات الحرجة بلندن يكشف تفاصيل جديدة عن تطعيم الأطفال (فيديو)

كشف الدكتور حاتم سليمان، استشاري الحالات الحرجة بلندن، عن خطورة متحور دلتا من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتكاثر داخل الخلية بـ1200 مرة مقارنة بالسلالة الأصلية "ألفا".



وقال "سليمان" في اتصال عبر سكايب مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" إن خطوة إعطاء اللقاحات للأطفال مثل الكبار مهمة.



وأضاف "من المهم غلق الحلقة الفارغة لأن الأطفال من الممكن أن ينقلوا الفيروس بدون أن تظهر عليهم أعراض، وحتى الآن جميع الدراسات أكدت على أمان اللقاحات بالنسبة للأطفال".



وأشار إلى أن شركة فايزر أعلنت عن خط زمني لتقليح الأطفال بدأت من سن 12 إلى 18 سنة، متوقعًا أن يتم إعطاء الأطفال خلال أكتوبر المقبل لفئة الأطفال من 5 إلى 12 سنة.



وأوضح أن هناك طلب من الشركة من أجل إعطاء تصاريح للبدء في تطعيم الأطفال من سن 6 أشهر إلى عامين، مؤكدًا أنه قريبًا ستكون جميع اللقاحات لديهم هذه الفاعلية بالنسبة لتطعيم الأطفال.



