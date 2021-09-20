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بإطلالة صيفية.. منة فضالي تودع الصيف في أحدث ظهور لها

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:55 ص
منة فضالي
منة فضالي
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة.


وظهرت منة فضالي بإطلالة كاجوال، حيث اعتمدت على قميص أبيض وشورت أسود، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

وكان آخر أعمال الفنانة منة فضالي مسلسل "نسل الأغراب" بطولة النجوم: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، محمد دياب، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، ملك زاهر، وغيرهم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوي بين بطلي العمل السقا وكرارة، العمل عُرض رمضان الماضي 2021.

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