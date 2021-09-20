فاروق جعفر يكشف مصير صفقات الزمالك الجديدة يعد منعه من القيد

















كشف فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، عن مصير اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارات في حالة الاستمرار في منع الزمالك من فترتي القيد المقبلة.





وتحدث فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، عن أزمة الفريق الأخيرة بشأن إيقاف القيد لمدة فترتين، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى لحل تلك الأزمة في الفترة المقبلة.



