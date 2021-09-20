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فاروق جعفر يكشف مصير صفقات الزمالك الجديدة يعد منعه من القيد

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
محمد زويد




كشف فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، عن مصير اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارات في حالة الاستمرار في منع الزمالك من فترتي القيد المقبلة. 

وتحدث فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، عن أزمة الفريق الأخيرة بشأن إيقاف القيد لمدة فترتين، مشيرًا إلى أن الإدارة تسعى لحل تلك الأزمة في الفترة المقبلة.

وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم": "سيتم إعارة صفقات الزمالك الجديدة وهى حمدي النقاز ومحمود شبانة وعمر كمال عبد الواحد، في حال رفض الفيفا استئناف النادي".

الكلمات المفتاحية

منع القيد صفقات الزمالك

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