المدير السابق لمركز علاج الإدمان يكشف مفاجأة عن مخدر "الشبو" (فيديو)





وأشار "حماد"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن المخدرات المصنعة بمثابة كارثة تحيط بالعالم كله، وهى عبارة عن كيماويات، منوها بأن تقرير المخدرات العالمي يشير إلى أن الإنتاج العالمي من مخدر "الشبو" تضاعف.





ولفت إلى أن جرام "الشبو" وصل سعره إلى 1400 جنيه، معلقا: "الناس عاجبها الدماغ بتاعته"، حيث يعد الشبو من المخدرات المنشطة، حيث يشعر من حصل عليه بعدم الرغبة في النوم، ويتحدث ويتكلم كثيرا، ولديه رغبة أكبر في الجنس، ويعد الشبو من المواد شديدة الادمانية.

قال الدكتور عبدالرحمن حماد، المدير السابق لمركز علاج الإدمان بالعباسية، إن المخدرات المصنعة ظهرت منذ 2009، لافتا إلى أن عدد المخدرات المصنعة خلال الفترة من 2009 وحتى 2018 بلغت 514 مادة مصنعة بمعدل مادة أسبوعيا.