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أول تعليق من مدرب باريس سان جيرمان بعد الفوز على ليون

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:01 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
أبدى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشينو المدير الفني لباريس سان جيرمان سعادته الكبيرة بعد فوزه فريقه على ليون 2-1 في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

المدرب الأرجنتيني قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :" كنا نستحق الفوز على الرغم من هذا الهدف المتأخر ، قدمنا مباراة جيدة لقد تحسّنا مقارنة بالمباراة السابقة".

وأضاف :"عملت المنظمة بشكل جيد إلى حد ما ، وافتقرنا إلى القليل من النجاح للتسجيل في الشوط الأول ، لكن الأمر سيستغرق وقتًا لإيجاد توازن جيد".

وعن قرار تغيير ميسي قال :" هذه قرارات نتخذها للفريق ، يعلم الجميع أن لدينا لاعبين رائعين للغاية ، وعلينا اتخاذ الخيارات في بعض الأحيان قد تكون هذه القرارات صعبة للغاية".

وأشار :" سبب مشاركة ثيلو كيرير كأساسياً في مواجهة اليوم هو لتحقيق المزيد من التوازن".

وأوضح :" ميسي لاعب رائع ولكن لدينا 5 تغييرات ، ونحن نعلم أن اللاعبين لا يحبون الخروج ، علينا أن نقرّر ونحن على مقاعد البدلاء لاتخاذ القرارات".

وزاد :"ماحدث بعد التبديل امر طبيعي ، سألت ميسي عن حاله واخبرني بأنه بخير ولا توجد مشاكل".

وأشار :"لفريق بشكل عام تحسن مقارنة المباراة السابقة ، احببت اداء ديماريا لقد طلبت منه أن يتوجه للجناح الأيمن حتى يتمكن ليونيل ميسي من الاستفادة من المساحات".

واختتم :"إنه أمر إيجابي للغاية بالنسبة لنا بعد المباراة الصعبة في بروج الأمر مهم بالنسبة لنا ، ليون فريق جيد للغاية ويلعب بشكل جيد للغاية سجلنا هذا الهدف في الشوط الثاني ، كان على الفريق إظهار الشخصية".

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