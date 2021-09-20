أول تعليق من مدرب باريس سان جيرمان بعد الفوز على ليون

أبدى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتشينو المدير الفني لباريس سان جيرمان سعادته الكبيرة بعد فوزه فريقه على ليون 2-1 في الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.





المدرب الأرجنتيني قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :" كنا نستحق الفوز على الرغم من هذا الهدف المتأخر ، قدمنا مباراة جيدة لقد تحسّنا مقارنة بالمباراة السابقة".





وأضاف :"عملت المنظمة بشكل جيد إلى حد ما ، وافتقرنا إلى القليل من النجاح للتسجيل في الشوط الأول ، لكن الأمر سيستغرق وقتًا لإيجاد توازن جيد".





وعن قرار تغيير ميسي قال :" هذه قرارات نتخذها للفريق ، يعلم الجميع أن لدينا لاعبين رائعين للغاية ، وعلينا اتخاذ الخيارات في بعض الأحيان قد تكون هذه القرارات صعبة للغاية".





وأشار :" سبب مشاركة ثيلو كيرير كأساسياً في مواجهة اليوم هو لتحقيق المزيد من التوازن".





وأوضح :" ميسي لاعب رائع ولكن لدينا 5 تغييرات ، ونحن نعلم أن اللاعبين لا يحبون الخروج ، علينا أن نقرّر ونحن على مقاعد البدلاء لاتخاذ القرارات".





وزاد :"ماحدث بعد التبديل امر طبيعي ، سألت ميسي عن حاله واخبرني بأنه بخير ولا توجد مشاكل".





وأشار :"لفريق بشكل عام تحسن مقارنة المباراة السابقة ، احببت اداء ديماريا لقد طلبت منه أن يتوجه للجناح الأيمن حتى يتمكن ليونيل ميسي من الاستفادة من المساحات".



