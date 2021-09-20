تكريم حمادة هلال في مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية

كرمت إدارة مهرجان أيام القاهرة للدراما العربية الفنان حمادة هلال عن دورها في مسلسل "المداح".



كما حصلت عائشة بن أحمد على تكريم عن مسلسل حرقة التونسي، الذي تناول الهجرة غير الشرعية ودورها في لعبة نيوتن.



فيما كرم المهرجان إنجي المقدم عن دورها في مسلسل "الاختيار 2" والمخرج ياسر سامي عن مسلسل "المنصة"، ومحمد جمال العدل عن مسلسل "بين السما والأرض"، وخدوجة صبري عن مسلسل "عشق من ليبيا".



وحضر الاحتفالية إلى جانب أمير الغناء العربي هاني شاكر وزوجته نهلة، كل من: بشرى وحنان مطاوع وماندو العدل، والدكتورة عبلة بالأسود رئيس أيام القاهرة للدراما العربية، وعائشة بن أحمد وإلهام شاهين.



يقام مهرجان "أيام القاهرة للدراما العربية" فى دورته الثانية على المسرح الكبير بدار الأوبرا، برئاسة الفنانة إلهام شاهين، ويشهد الحفل توزيع جوائز مسابقة الموسم الدرامى 20/21.