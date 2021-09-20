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محافظ البحيرة: تطعيم 80% من العاملين بالقطاع التعليمي بلقاح كورونا (فيديو)

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 02:33 ص
الدكتور هشام آمنة
الدكتور هشام آمنة
شيماء حسن
قال الدكتور هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن قطاع الصحة في المحافظة شهد طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية بإنشاء العديد من المستشفيات، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم 80% من العاملين بالقطاع التعليمي بلقاح فيروس كورونا.

وأضاف "آمنة" خلال لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن المحافظة تستهدف تطعيم 4.5 مليون مواطن بلقاحات كورونا من أصل 7 ملايين مواطن.

ومن ناحية أخرى أشار إلى أن المحافظة نفذت استثمارات بقيمة 72 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، مؤكدًا أن المحافظة تقوم يوميًا بفتح مشروعات جديدة تستهدف تحسين حياة المواطنين ولاسيما حياة الصيادين.

وتابع محافظ البحيرة " ما يتم في المحافظة إنجاز غير مسبوق، والمشروعات القومية في رشيد وادكو تساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية".

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فيروس كورونا تطعيمات كورونا الدكتور هشام آمنة اخبار مصر

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