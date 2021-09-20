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فريق طبي بجامعة طنطا ينقذ يد عامل من مفرمة لحمة.. شاهد التفاصيل

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 03:46 ص
فريق طبي بجامعة طنطا ينقذ يد عامل
فريق طبي بجامعة طنطا ينقذ يد عامل
شيماء حسن
كشف الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات طنطا الجامعية، تفاصيل نجاح فريق طبي بجامعة طنطا في إنقاذ يد عامل من مفرمة لحمة بعد عملية لمدة 6 ساعات.

وقال "غنيم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "فوجئنا بحالة لعامل جاي بايده داخل مفرمة لحمة، هو كان بيقوم بتنظيفها وتم فتحها، واستمرينا لمدة 3 ساعات نقوم بمحاولة فصل اليد عن المفرمة في حضور فريق من القطاع المدني".

وأضاف "القطع كان على أربع مراحل عند الكف والرسخ واليد والأصابع، وكان كل هدفها الحفاظ على اليد والأصابع، وقمنا بتسليك صباع صباع وذلك بإعطائه مخدر متوسط في وجود أطباء الأوعية الدموية والعظام والتجميل، وكان الهدف منع حدوث نزيف".

وتابع "بفضل ربنا استطاع الفريق الطبي الحفاظ على أربع أصابع وكف اليد، وباذن الله متبقي له عملية أخرى وستسعيد اليد بعد العلاج الطبيعي 95% من كفاءتها، وذلك بعد تمكن الفريق الطبي من الحفاظ على الأوردة والأوعية الدموية والأصابع ونقل جزء من الأعصاب في عملية أخرى معقدة".

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