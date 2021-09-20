Advertisements
فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد
الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:31 ص
محمد زويد
فجر فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد قائد فريق الكرة بنادي بيراميدز والمنتخب المصري.
أكد فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، بأن الفريق يواجه أزمة في قيد التونسي سيف الدين الجزيري بعد شرائه بشكل نهائي من المقاولون العرب.
وقال جعفر في تصريحات حسب برنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة: "الزمالك حاليا ليس بحاجة لخدمات عبدالله السعيد، ويوسف أوباما أفضل منه حاليا وسيكون مفيد أكثر للفريق".
وكان في وقت سابق قد ترذدت بعض الانباء عن اقتراب عبد الله السعيد من الرحيل إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.