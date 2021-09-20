فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد





















فجر فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد قائد فريق الكرة بنادي بيراميدز والمنتخب المصري.





أكد فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، بأن الفريق يواجه أزمة في قيد التونسي سيف الدين الجزيري بعد شرائه بشكل نهائي من المقاولون العرب.





وقال جعفر في تصريحات حسب برنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة: "الزمالك حاليا ليس بحاجة لخدمات عبدالله السعيد، ويوسف أوباما أفضل منه حاليا وسيكون مفيد أكثر للفريق".



