بإطلالة مبهجة.. مي سليم تغازل جمهورها في أحدث جلسة تصويرية لها

شاركت الفنانة مي سليم جمهورها ومتابعيها، صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت مي سليم بإطلالة مبهجة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





وكانت قد أعربت الفنانة مي سليم، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.