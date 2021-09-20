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قرار ناري.. ريال مدريد يصدم نجم الفريق

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 01:33 ص
بوابة الفجر
محمد زويد





رفض نادي ريال مدريد الإسباني، السماح للاعبه الشاب، ميغيل جوتيريز، بالرحيل عن السنتياجو برنابيو، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.

ريال مدريد يتمسك ببقاء جوتيريز 


وأوضح موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي، إن إدارة النادي الملكي تتمسك ببقاء اللاعب البالغ 18 عاما، وترفض خروجه حتى لو على سبيل الإعارة.

ويفكر المدافع الشاب، ميغيل جوتيريز، في الخروج معارا، من أجل المشاركة بصفة أساسية، في ظل صعوبة الحصول على فرصة في الريال، بالوقت الراهن نظرا لوجود الرباعي، فيرلاند ميندي وديفيد ألابا ومارسيلو وناتشو.

وأفاد الموقع الفرنسي، إن إدارة ريال مدريد، طمانت اللاعب بشأن مستقبله، وطالبته بعدم التعجل في طلب المشاركة، وأن دوره سيأتي مع الفريق لامحالة.

تجدر الإشارة أن ميغيل جوتيريز، قد وقع مؤخرا على عقد جديد مع ريال مدريد حتى عام 2024، خاصة وأن المرينجي يعتبر اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا أحد المدافعين الذين سيلمع نجمهم في المستقبل.

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