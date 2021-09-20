الأتربي: سيتم دفع المكافآت من التبرعات والزمالك مهدد بفقد صفقاته الجديدة









أكد محمد الاتربي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن النادي سيقوم بدفع مكافآت اللاعبين من التبرعات التي سيتم تجميعها من محبي النادي.





وقال الاتربي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "حسين لبيب أبلغنا أنه سيحاول توفير سيولة مالية من محبي الزمالك لتوفير مكافآت للاعبين".





واستكمل، "قرار وقف القيد على نادي الزمالك متوقف على الصفقات الجديدة فقط، وليس القائمة بالكامل، وفي حال استمر وقف القيد حتى يناير، فلن تشارك صفقاتنا الجديدة مع الفريق في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لكننا نعمل في التوقيت الحالي على حل الأزمة".



