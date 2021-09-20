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خالد سليم يعبر عن حبه الشديد لزوجته بهذه الطريقة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 03:40 ص
خالد سليم وزوجته
خالد سليم وزوجته
ولاء عبد الناصر
حرص الفنان خالد سليم، على تهنئة زوجته بمناسبة عيد زواجهما العاشر، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشر صورة له مع زوجته، وعلق عليها “قلبي و حياتي و روحي و عمري .. كل سنة و احنا دايماً سوا .. و دايماً معايا في كل حياتي و مسانداني و مهتمة بيا و بكل تفاصيلي”.

وتابع: "انتي نعمة من ربنا عليا .. ربنا يخليكي لينا .. أنا و خديجة و كنزي Happy anniversary.. I love you .. ذكرى كتب كتابنا ال عاشر .. ٢٠ سبتمبر ٢٠١١".


يذكر أن خالد سليم، يشارك في تصوير فيلم "في القلب" للنجمة نسرين طافش، ومن المقرر طرح الفيلم ،بدور العرض السينمائية في موسم رأس السنة الجديدة.

فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم نسرين طافش محمد عز، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، والدكتور عادل مرسي، ومدير التصوير محمد عز العرب، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، وإخراج مرقس عادل.

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