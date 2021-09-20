ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وغرناطة اليوم السبت













يستعرض لكم " موقع الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم قبل مواجهة برشلونة وغرناطة اليوم السبت.





حافظ ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، وذلك عقب تجاوز على مضيفه فالنسيا، بهدفين لهدف وحيد، مساء أمس الأحد، على ملعب ميستايا.









وإليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:-





1 – ريال مدريد – 13 نقطة





2 – أتلتيكو مدريد – 11 نقطة





3– فالنسيا – 10 نقاط





4 – ريال سوسيداد – 10 نقاط





5 – أتلتيك بيلباو – 9 نقاط





6 – إشبيلية – 8 نقاط





7 – أوساسونا – 8 نقاط





8 – ريال مايوركا – 8 نقاط





رايو فاييكانو – 7 نقاط 9





10 – برشلونة – 7 نقاط





11 – ريال بيتيس – 6 نقاط





12– إلتشي – 6 نقاط





13 – قادش – 5 نقاط





14 – فياريال – 4 نقاط





15 – ليفانتي – 4 نقاط





16 – إسبانيول – 3 نقاط





17 – غرناطة – 2 نقطة





18– سيلتا فيجو – 1 نقطة





19 – خيتافي – لا يوجد نقاط



