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الأتربي يكشف تطورات أزمة لاعب الزمالك

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 02:29 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي



أكد محمد الاتربي نائب رئيس نادي الزمالك، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس أن المجلس في طريقه لحل أزمة حسام أشرف لاعب الفريق الصاعد.

وأشار إلى أن القلعة البيضاء سددت مبلغ 100 ألف يورو من الغرامة الموقعة على النادي في هذه القضية.

وكان حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أكد في تصريحات تليفزيونية قبل أيام أن النادي ممنوع من القيد خلال فترتين مقبلتين، وذلك بسبب قضية اللاعب حسام أشرف، 

حسام أشرف كان قد قام بتمديد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 مواسم وتفاجئ الزمالك بشكوى من قبل الأكاديمية الكاميرونية بسبب التوقيع مع اللاعب رغم ارتباطه بعقد رسمي ساري مع النادي.

وقدم نادي الزمالك ملف يفيد بأحقية امتلاك اللاعب ولكن صدر قرار الاتحاد الدولي بتغريم الزمالك 200 ألف يورو فقط.

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