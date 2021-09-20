بصحبة زوجته.. الشرنوبي يتألق في حفل أيام القاهرة للدراما

شارك الفنان محمد الشرنوبى، جمهوره ومحبيه صورتين له مع زوجته من مهرجان الفضائيات العربية، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”.



وعلق الشرنوبى على الصورة قائلا “ وش الخير ”، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



الجدير بالذكر أن الفنان محمد الشرنوبى يقدم مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوي" مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى وإياد نصار والمطربة الشابة كارمن سليمان وشهدت نجاح كبير للفنان محمد الشرنوبى بعد عرضها بمحافظه الإسكندرية قبل نقلها إلى محافظة القاهرة.