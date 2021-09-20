Advertisements

بصحبة زوجته.. الشرنوبي يتألق في حفل أيام القاهرة للدراما

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 03:47 ص
الشرنوبي
الشرنوبي
ولاء عبد الناصر
شارك الفنان محمد الشرنوبى، جمهوره ومحبيه صورتين له مع زوجته من مهرجان الفضائيات العربية، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلق الشرنوبى على الصورة قائلا “ وش الخير ”، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد الشرنوبى يقدم مسرحية "ياما فى الجراب يا حاوي" مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى وإياد نصار والمطربة الشابة كارمن سليمان وشهدت نجاح كبير للفنان محمد الشرنوبى بعد عرضها بمحافظه الإسكندرية قبل نقلها إلى محافظة القاهرة.

الكلمات المفتاحية

مهرجان مزيكا فنان شاب ايام القاهرة للدراما الفضائيات العربية الشرنوبي

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد موسي يهاجم مسئولي الزمالك بسبب إقحام الأهلي في أزماته الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يقترب من استعادة صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 20 ساعة

مبلغ خرافي.. شرط غير متوقع من محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح ناري من كومان.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 26 دقيقة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل- طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر وأكرم من مباراة الطلائع.. وموعد عودة متولي وتاو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

قرار ناري.. ريال مدريد يصدم نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فالنسيا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

تسجيل أغاني العرض المسرحي "ياما في الجراب ياحاوي"

في هذا الموعد.. يحيي الفخراني يبدأ تحضيرات مسلسله الجديد

نزار سيف: سعيد بدوري في مسرحية " ياما في الجراب يا حاوي"

غداً.. عرض مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" على مسرح مكتبة الإسكندرية

قبل عرضها.. إليكم أبرز المعلومات عن مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي"

كارمن سليمان تكشف عن كواليس مشاركتها في مسرحية"ياما في الجراب يا حاوي'

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

عاجل- طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر وأكرم من مباراة الطلائع.. وموعد عودة متولي وتاو

10:59 م

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

05:59 م

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

02:52 م

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements