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فينجادا : لم يكن لي دور في إقالة البدري.. ومشاركة المحترفين قد تُعيد أمال التأهل

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 03:02 ص
بوابة الفجر
محمد زويد






أكد البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم أن تعيين كارلوس كيروش هو القرار الأنسب للمنتخب الوطني لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وأوضح فينجادا في حواره خلال برنامج :"كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"كيروش مدرب كبير ويمتلك سيرة ذاتية قوية".

وتابع :" لم يكن لي دور في اقالة البدري ..القرار جاء من  الجبلاية".

وواصل :"لم يعرض علي أي مسئول تولي تدريب المنتخب الوطني بعد اتحاد الكرة".


فينجادا: عودة مصر للمنطقة الأمنة يزيد من فرص الصعود للمونديال ومباراتي ليبيا مفتاح التأهل



وأكد البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم أنه يعرف الجهاز المعاون لكيروش جيدا.

وأوضح:"أعرف وائل جمعة ومحمد شوقي وعصام الحضري جيدا وكانوا بين صفوف الأهلي عندما دربت الزمالك من قبل".

 وحول عودة مصر للمنطقة الأمنة أكد أن ذلك يزيد من فرص الصعود للمونديال ومباراتي ليبيا مفتاح التأهل.

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