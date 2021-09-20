فينجادا : لم يكن لي دور في إقالة البدري.. ومشاركة المحترفين قد تُعيد أمال التأهل

























أكد البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم أن تعيين كارلوس كيروش هو القرار الأنسب للمنتخب الوطني لكرة القدم في الفترة المقبلة.





وأوضح فينجادا في حواره خلال برنامج :"كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة :"كيروش مدرب كبير ويمتلك سيرة ذاتية قوية".





وتابع :" لم يكن لي دور في اقالة البدري ..القرار جاء من الجبلاية".





وواصل :"لم يعرض علي أي مسئول تولي تدريب المنتخب الوطني بعد اتحاد الكرة".









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وأكد البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم أنه يعرف الجهاز المعاون لكيروش جيدا.





وأوضح:"أعرف وائل جمعة ومحمد شوقي وعصام الحضري جيدا وكانوا بين صفوف الأهلي عندما دربت الزمالك من قبل".



