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ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة السادسة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 03:04 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد

أسدل الستار مساء أمس الأحد على منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوز تشيلسي على توتنهام بثلاثية نظيفة.


ورفع تشيلسي رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة مع ليفربول ومانشستر يونايتد، وفي الجانب الأخر توقف توتنهام عند 9 نقاط في المركز السابع.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة الخامسة
1 تشيلسي، 13 نقطة.

2 ليفربول، 13 نقطة.

3 مانشستر يونايتد، 13 نقطة.

4 برايتون، 12 نقطة.

5 مانشستر سيتي، 10 نقاط.

6 إيفرتون، 10 نقاط.

7 توتنهام، 9 نقاط.

8 وست هام، 8 نقاط.

9 برينتفورد، 8 نقاط.

10 أستون فيلا، 7 نقاط.

11 واتفورد، 6 نقاط.

12 ليستر سيتي، 6 نقاط.

13 آرسنال، 6 نقاط.

14 كريستال بالاس، 5 نقاط.

15 ساوثهامبتون، 4 نقاط.

16 ولفرهامبتون، 3 نقاط.

17 ليدز يونايتد، 3 نقاط.

18 نيوكاسل يونايتد، نقطتان.

19 بيرنلي، نقطة.

20 نورويتش سيتي، لا يوجد نقاط.

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