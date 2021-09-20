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بعد توضيح نادين نسيب نجيم.. الجمهور يدافع عنها بعد اتهامها بالتطبيع

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 03:58 ص
نادين نسيب نجيم
نادين نسيب نجيم
لمياء علي


دافع الجمهور عن الفنانة نادين نسيب نجيم، بعد حالة الجدل الواسع والاتهامات التي أطلقت ضدها بسبب صورة انتشرت لها مع خبير تجميل إسرائيلي.

وخرجت نجيم عن صمتها ووضحت المسألة وردت على اتهامها بالتطبيع من خلال تغريدة أعادت نشرها لإحدى معجباتها تحدثت فيها عن الحادثة.

وفي تفاصيل التوضيح جاء بأن الصورة التقطت حين كانت تتواجد نادين في دبي حيث كانت تصور إعلاناً هناك، فتواجد خبير التجميل وأوهمها أنه يوناني وتحدث معها على هذا الأساس، وبالتالي فإنها لن تطلب هوية كل شخص يلتقط صورة معها وبالتالي لم تكن على علم بجنسيته.

هذا الكلام أرفقته نجيم بتعليق قالت فيه:"هيدي الحقيقة ومش معقول اعرفوا اسرائيلي واتصور معه.. أنا ما بطيق الأرض يلي بيمشوا عليها. في بلدي وحبي لبلدي كبير وفعلاً خبثاء متل خبير التجميل يلي ما قال هويته".

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