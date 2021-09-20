عاجل.. أول تحرك من الزمالك بعد منعه من القيد





















كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن استقرار مسئولي

نادي الزمالك على اللجوء إلى العقود الثلاثية مع الصفقات الجديدة لغلق الباب على رحيلهم بالمجان بسبب العقوبة الموقعة على النادي بوقف القيد.





وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم" ،" مسئولو الزمالك قرروا خروج اللاعبين للإعارات لمدة موسم وذلك حال استمرار العقوبة على النادي مع إبرام عقود ثلاثية مع الأندية التي سيلعبوا لها في الإعارة بسبب عدم قيدهم من الأساس في القائمة".





ويسعى مسئولو الزمالك للحفاظ على حقوقهم في اللاعبين وغلق الباب بشكل نهائي على فسخ عقودهم مع النادي.



