عاجل.. الأهلي يحدد سعر بيع نجم الفريق





















كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن إبلاغ مسئولو النادي الأهلي لناصر ماهر صانع ألعاب الفريق بموافقتهم علي بيعه حال وصول عرض بقيمة 20 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.









الأهلي يخفض 5 ملايين جنيه من أجل عيون ماهر









وقال كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم "، "شهدت احدي تدريبات الفريق الأخيرة غضب ناصر ماهر بعد استبعاده من التقسيمة ليتحدث معه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ويؤكد له الموافقة علي بيعه حال وصول عرض بقيمة ٢٠ مليون جنيه بعد الإصرار علي الحصول علي ٢٥ مليون في أول الأمر، إلا ان رغبة اللاعب في الرحيل وخروجه من حسابات الجهاز الفني أمور جعلت ادارة الأهلي توافق علي تخفيض المبلغ المطلوب".





ويمتلك اللاعب عدة عروض من الدوري المصري وأخر من خارجه لكنه يففضل الانتقال إلى صفوف بيراميدز خلال المرحلة المقبلة.



