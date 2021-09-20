عاجل - تطور مفاجئ بشأن عقوبة شيكابالا

















كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة عن تطور مفاجئ بشأن عقوبة محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية.





حيث أكد كريم شحاتة، أن لجنة التظلمات باتحاد الكرة أدانت قرار لجنة المسابقات بإيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك 8 اشهر وتغريمه ماليا ب500 الف جنيه





وقال شحاتة عبر برنامج "كورة كل يوم" المذاع على قناة الحياة، أن لجنة التظلمات وجدت أن اللاعب تعرض لظلم كبير تجاه هذه العقوبة، وأن سيتم تحفيف العقوبة إلى ٣ اشهر أو الاكتفاء بايقاف اللاعب عدد من المباريات ولن تقل عن 4 مباريات.



