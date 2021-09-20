الزمالك يشترط اعتذار أسامه نبيه في العلن لعودته













يشترط نادي الزمالك، اعتذار أسامه نبيه مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق، من أجل عودته مرة أخرى لمنصبه.





يأتي ذلك وفقًا لما أكده الإعلامي أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أسامة نبيه رجل زمالكاوي أصيل، لكن هناك استياء كبير داخل مجلس إدارة الزمالك بسبب طريقة استقالته".





وتابع، "مجلس إدارة الزمالك سيشترط اعتذار أسامة نبيه في العلن قبل عودته للنادي خلال الفترة الحالية".



