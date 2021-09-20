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ميدو: الزمالك لا يتعرض لمؤامرة وأزمة القيد لن تنتهي

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي


أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن نادي الزمالك لا يتعرض لمؤامرة في الوقت الحالي خاصة بعد كثرة أزماته في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن أزمة منعه من القيد سوف تستمر.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "هناك مشاكل عديدة وصلت ضد نادي الزمالك مؤخرًا، وهو ما أوحى للجميع أنه نادي بتاع مشاكل، وهذا يجعل العقوبات الموقعة ضده مغلظة".

واستكمل، "نادي الزمالك عليه 200 ألف يورو لإحدى الأندية البرتغالية، وهناك محاولات من محاميي نادي الزمالك لمنع قرار إيقاف القيد، لكن نسبة نجاح تلك المحاولات لن تتعدى ال15%".

وأضاف، "بنسبة 85% لن يستطيع الزمالك تسجيل صفقاته الجديدة خلال فترة القيد الحالية، وهذه الأزمة تشبه أزمة المصري الموسم الماضي، والسيناريو سيكون متشابه بنسبة 95%".

وأكد، "لا يوجد مؤامرة ضد نادي الزمالك، الزمالك يدفع حاليًا،  ثمن إهمال مجالس إدارات سابقة، وهناك محاولة من نصر عزام مع المحامية الإنجليزية لحل أزمة القيد".

واختتم، "مشاكل الزمالك جاءت بسبب إسناد قضاياه الشائكة فيما مضى لهواة وإبعاد المحامين المختصين".

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