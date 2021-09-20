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موقف إدارة الزمالك من عودة أسامه نبيه
الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 06:01 ص
أمل الحلفاوي
كشف محمد الاتربي، نائب رئيس الزمالك، عن موقف الإدارة من عودة أسامه نبيه مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السابق.
وقال الاتربي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "جزء كبير مما كتبه أسامة نبيه ليس صحيحًا، وحسين لبيب أبلغني أن نبيه كان يرغب في مكافأة الدوري مثل اللاعبين".
وأكد، "عودة أسامة نبيه للزمالك من عدمها تتوقف علي اجتماع الإدارة والتي سيكون لها القرار الأول، وللمدير الفني باتريس كارتيرون القرار الثاني، ونبيه واحد من أبناء نادي الزمالك".