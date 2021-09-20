محمد الاتربي: النقاز إضافة قوية للزمالك وكارتيرون صعد 6 لاعبين للفريق الأول









أكد محمد الاتربي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن عودة حمدي النقاز إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تعد إضافة قوية قبل إنطلاق الموسم الجديد.





وأضاف الاتربي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "محمد أبوجبل ومحمد عواد هما الأفضل في مصر، بجانب محمد الشناوي حارس الأهلي".





فيما كشف أن الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قام بتصعيد 6 ناشئين سيكون لهم مستقبل كبير، ومن بينهم حارس مرمى.



