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"التعليم" تكشف موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 03:08 ص
طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
طلاب الثانوية العامة - أرشيفية
مصطفى سعداوي
كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، عن موعد إعلان نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "تعلن الوزارة عن نتيجة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة2020-2021 بدءً من الساعة الثانية من ظهر غد الثلاثاء 21 سبتمبر على نفس رابط النتيجة الأصلي مع خالص التمنيات بالتوفيق والنجاح".

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط لحصول طلاب الثانوية العامة الدور الثاني على النتيجة فور اعتمادها على موقع الرسمي من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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