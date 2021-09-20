الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق









رفضت إدارة النادي الاهلي رحيل المهاجم محمود كهربا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وكان يرغب كهربا في الرحيل عن النادي الأهلي في الوقت الحالي على سبيل الإعارة، خصوصًا بعد ضم صفقات قوية لن تجعله أساسيًا مع صفوف الفريق الأول، كما يوجد أندية خليجية تسعي للحصول على خدمات اللاعب.





وأكدت المصادر أن تم الاتفاق بين كهربا وإدارة النادي الأهلي، على تحديد موقف اللاعب في الانتقالات الشتوية المقبلة.



