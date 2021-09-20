نجم الأهلي مطلوب في بيراميدز





يخطط مسئولو بيراميدز في الوقت الحالي للحصول على خدمات أحد نجوم الأهلي قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيراميدز يخطط لضم ناصر ماهر

وبدأ بيراميدز مفاوضات مع المارد الأحمر في الفترة الماضية من أجل الحصول على توقيع نجم الأهلي الشاب ناصر ماهر في الميركاتو الصيفي الحالي.

ويواصل مسئولو بيراميدز مفاوضاتهم في المرحلة الأخيرة مع نظرائهم في القلعة الحمراء من أجل التعاقد مع ناصر ماهر خاصة في ظل رغبة نجم الأهلي في الانضمام إلى الفريق السماوي وتفضيله على العروض الأخرى التي تلقاها في الصيف الحالي.

الأهلي يحسم مصير ناصر ماهر

ورحب مسئولو الأهلي برحيل ناصر ماهر ولكن النادي الأحمر يرغب في الحصول على مقابل أكبر مما عرضه بيراميدز كما يرحب الأهلي بانتقال لاعبه الموهوب إلى أي نادي آخر بخلاف بيراميدز في ظل المشكلات الكثيرة بين الناديين في السنوات القليلة الماضية.

وتمكن بيراميدز في الفترة الماضية من التعاقد مع أكثر من نجم في صفوف القلعة الحمراء على رأسهم عبد الله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي ورمضان صبحي.



