Advertisements

نجم الأهلي مطلوب في بيراميدز

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

يخطط مسئولو بيراميدز في الوقت الحالي للحصول على خدمات أحد نجوم الأهلي  قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
بيراميدز يخطط لضم ناصر ماهر
وبدأ بيراميدز مفاوضات مع المارد الأحمر في الفترة الماضية من أجل الحصول على توقيع نجم الأهلي الشاب ناصر ماهر في الميركاتو الصيفي الحالي.
ويواصل مسئولو بيراميدز مفاوضاتهم في المرحلة الأخيرة مع نظرائهم في القلعة الحمراء من أجل التعاقد مع ناصر ماهر خاصة في ظل رغبة نجم الأهلي في الانضمام إلى الفريق السماوي وتفضيله على العروض الأخرى التي تلقاها في الصيف الحالي.
الأهلي يحسم مصير ناصر ماهر
ورحب مسئولو الأهلي برحيل ناصر ماهر ولكن النادي الأحمر يرغب في الحصول على مقابل أكبر مما عرضه بيراميدز كما يرحب الأهلي بانتقال لاعبه الموهوب إلى أي نادي آخر بخلاف بيراميدز في ظل المشكلات الكثيرة بين الناديين في السنوات القليلة الماضية.
وتمكن بيراميدز في الفترة الماضية من التعاقد مع أكثر من نجم في صفوف القلعة الحمراء على رأسهم عبد الله السعيد وأحمد فتحي وشريف إكرامي ورمضان صبحي.

أخبار تهمك

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 23 ساعة

تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يقترب من استعادة صفقة مدوية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يمنح نجمه لبيراميدز على طبق من ذهب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

مبلغ خرافي.. شرط غير متوقع من محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

تشكيل برشلونة المتوقع ضد غرناطة في الدوري الإسباني

منذ 37 دقيقة

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر وأكرم من مباراة الطلائع.. وموعد عودة متولي وتاو

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - تطور مفاجئ بشأن عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ 40 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

تشكيل برشلونة المتوقع ضد غرناطة في الدوري الإسباني

07:04 ص

عاجل - تطور مفاجئ بشأن عقوبة شيكابالا

04:30 ص

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

05:59 م

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

02:52 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements