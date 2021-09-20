ماريتا الحلاني تخطف الأنظار في حكايتي





صدمت الفنانة اللبنانية ​ماريتا الحلاني​ إبنة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، المتابعين بنشرها صورة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وهي ترتدي ملابس قديمة وممزقة، كما بدا شعرها غير منسق، وثيابها غير منسقة.



ليتضح أن إطلالتها هذه هي لوك الشخصية التي تؤديها في مسلسلها الجديد "حكايتي"، وعلقت: "حبّيتوا أوّل حلقتين؟ شو رأيكن ب سيرينا".



وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع خفة دم ماريتا، كما برز تعليق الممثلة اللبنانية نادين الراسي على المنشور، فقالت: "معقول ملّا شخصيّة؟ كتير حبّيت خاصّةً مشهد الورد عشبّاك الزلمة !!".



و"حكايتي" هو مسلسل جديد من كتابة فيفيان أنطونيوس وإخراج جورج روكز، بطولة فيفيان أنطونيوس، نغم أبو شديد، أسعد رشدان، جيهان خماس، ميراي بانوسيان، جو صادر، ماريتا الحلاني ومحمد قيس.

