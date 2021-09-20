تصريح ناري من كومان.. طالع التفاصيل









قال مدرب فريق برشلونة الإسباني، الهولندي رونالد كومان، اليوم الأحد، إنه لا يشعر بأي ندم على قراره تولي مسؤولية قيادة الفريق الكاتالوني.





وترك كومان منصبه كمدرب لمنتخب هولندا من أجل العودة لبرشلونة، الذي شهد بزوغ نجوميته كأحد أبرز نجوم كرة القدم الهولندية، بعد إقالة المدرب كيكي سيتين العام الماضي.





ولم يمض كومان وقتاً مريحاً مع برشلونة، حيث جعلت الصعوبات المالية التي يواجهها النادي مهمته أكثر تعقيداً.





وتردد تقارير مفادها أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، غير متأكد من الاحتفاظ بكومان، وذلك عندما تولى منصبه في رئاسة النادي في وقت سابق من هذا العام، بينما تأثر الفريق بشكل كبير برحيل قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي الشهر الماضي، في حين رحل الفرنسي أنطوان غريزمان أيضاً قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.





ويلعب المهاجم الهولندي ممفيس ديباي تحت قيادة كومان الآن، حيث عمل الثنائي سابقاً مع منتخب هولندا، وقدم مهاجم ليون الفرنسي السابق بداية قوية مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

مع حصول برشلونة على المركز الثالث في الموسم الماضي ببطولة الدوري، بدأ لابورتا لاحقاً في البحث عن بديل لكومان، غير أنه تشبث باللاعب البالغ من العمر 58 عاماً.

وصرح كومان (58 عاماً) لشبكة (إن أو إس) التليفزيونية الهولندية، قبل خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ الألماني في مستهل مبارياته ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم يوم الثلاثاء الماضي، بأن بعض تصريحات رئيسه السابقة "ليست حكيمة"، مشيراً إلى أنه "مستقبل برشلونة"، وأكد أنه لا توجد مشاكل بينه وبين لابورتا.