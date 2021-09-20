Advertisements

تصريح ناري من كومان.. طالع التفاصيل

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 03:16 ص
بوابة الفجر
وكالات
 

 

قال مدرب فريق برشلونة الإسباني، الهولندي رونالد كومان، اليوم الأحد، إنه لا يشعر بأي ندم على قراره تولي مسؤولية قيادة الفريق الكاتالوني.

وترك كومان منصبه كمدرب لمنتخب هولندا من أجل العودة لبرشلونة، الذي شهد بزوغ نجوميته كأحد أبرز نجوم كرة القدم الهولندية، بعد إقالة المدرب كيكي سيتين العام الماضي.

ولم يمض كومان وقتاً مريحاً مع برشلونة، حيث جعلت الصعوبات المالية التي يواجهها النادي مهمته أكثر تعقيداً.

وتردد تقارير مفادها أن خوان لابورتا، رئيس برشلونة، غير متأكد من الاحتفاظ بكومان، وذلك عندما تولى منصبه في رئاسة النادي في وقت سابق من هذا العام، بينما تأثر الفريق بشكل كبير برحيل قائده الأرجنتيني ليونيل ميسي الشهر الماضي، في حين رحل الفرنسي أنطوان غريزمان أيضاً قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ويلعب المهاجم الهولندي ممفيس ديباي تحت قيادة كومان الآن، حيث عمل الثنائي سابقاً مع منتخب هولندا، وقدم مهاجم ليون الفرنسي السابق بداية قوية مع برشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم.
مع حصول برشلونة على المركز الثالث في الموسم الماضي ببطولة الدوري، بدأ لابورتا لاحقاً في البحث عن بديل لكومان، غير أنه تشبث باللاعب البالغ من العمر 58 عاماً.
وصرح كومان (58 عاماً) لشبكة (إن أو إس) التليفزيونية الهولندية، قبل خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ الألماني في مستهل مبارياته ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم يوم الثلاثاء الماضي، بأن بعض تصريحات رئيسه السابقة "ليست حكيمة"، مشيراً إلى أنه "مستقبل برشلونة"، وأكد أنه لا توجد مشاكل بينه وبين لابورتا.
وقبيل لقاء برشلونة مع ضيفه غرناطة غداً الإثنين ببطولة الدوري، كرر كومان أنه رغم الصعوبات التي يواجهها، فإنه لا يندم على تولي المنصب، مشدداً على أنه ليس لديه مخاوف بشأن مستقبله.

أخبار تهمك

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير ينتقد صفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصل على توقيع صفقة جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الساحر يشعل حربا كبرى بين الأهلي وبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح ناري من كومان.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 27 دقيقة

قرار ناري.. ريال مدريد يصدم نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد الرسمي ضد فالنسيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل- طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر وأكرم من مباراة الطلائع.. وموعد عودة متولي وتاو

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد موسي يهاجم مسئولي الزمالك بسبب إقحام الأهلي في أزماته الأخيرة

منذ حوالي 7 ساعات

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

منذ حوالي 20 ساعة

مبلغ خرافي.. شرط غير متوقع من محمد صلاح لتجديد عقده مع ليفربول

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يقترب من استعادة صفقة مدوية

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات تجديد عقد بن شرقي مع الزمالك.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

فاروق جعفر يفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول عبد الله السعيد

منذ حوالي 3 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:59 م

عاجل - مفاجأة كبرى بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

عاجل- طبيب الأهلي يكشف موقف طاهر وأكرم من مباراة الطلائع.. وموعد عودة متولي وتاو

10:59 م

عاجل.. حقيقة عودة مصطفى محمد إلى الزمالك

05:59 م

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن جميع الفنانين في مصر

02:52 م

فاروق جعفر يفجر مفاجأة مدوية عن إمكانية ضم عبد الله السعيد

09:01 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements