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توخيل يكشف سر الفوز في ديربي لندن

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 04:02 ص
بوابة الفجر
وكالات

لم يكن مدرب تشيلسي توماس توخيل سعيداً بأداء لاعبيه المتوسط في الشوط الأول من قمة لندن أمام توتنهام هوتسبير، لكن "حديث" الاستراحة وإجراء تغيير مؤثر ساعدا المدرب الألماني على تحقيق نجاح جديد.

وسيطر التعادل دون أهداف على الشوط الأول، قبل أن يخرج الإنجليزي ميسون ماونت في الاستراحة ويشارك نغولو كانتي لأول مرة منذ إصابته أمام ليفربول في 28 أغسطس (آب).

وساعد كانتي تشيلسي على السيطرة سريعاً على صراع منتصف الملعب، وهيمن فريقه على اللقاء وسجل بواسطة تياغو سيلفا وكانتي نفسه وأنطونيو روديغر.

وبالفوز 3-0 تقاسم تشيلسي صدارة الدوري مع ليفربول برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، وأكد بطل أوروبا أنه من أبرز المرشحين لحصد لقب الدوري.
ورداً على سؤال حول اختلاف أداء تشيلسي بين الشوطين، قال توخيل إنه تحدث إلى لاعبيه عن اللعب بقوة وحماس بشكل أكبر.
وقال توخيل: "لم يحدث تغيير في طريقة اللعب.. حدث تغيير في اللعب بثقة أكبر وبحماس أكبر، اعتمدنا على اللعب بمهارة في الشوط الأول ونسينا اللعب بالأسلوب المناسب للمباراة".

وأضاف: "شعرنا أن كل الكرات المشتركة كانت ضدنا وأنه يجب أن يتغير ذلك، إذا كنت تملك نغولو كانتي على مقاعد البدلاء وتريد تطوير مثل هذه الأمور فإنه اللاعب المناسب للمشاركة".

وتابع: "رد الفعل كان مطلوباً وأظهرنا ذلك بالفعل، لعبنا في الشوط الثاني بشكل قوي جداً وحققنا فوزاً مستحقاً".

ووصف توخيل كانتي "باللاعب الاستثنائي" وقال "إنه لاعب من طراز رفيع، إذا كنت تملك نغولو فإنك تملك شيئاً يبحث الجميع عنه".

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