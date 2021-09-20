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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة السادسة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 04:33 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد



ويعتلي الفرعون المصري محمد صلاح صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 4 أهداف، بالتساوي مع ميشيل أنطونيو، مهاجم وست هام يونايتد، والبرتغالي برونو فرنانديز، لاعب وسط مانشستر يونايتد.


ويتواجد 10 لاعبين في مركز الوصافة، يأتي في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والإنجليزي جيمي فادري إلى جانب البلجيكي روميلو لوكاكو وساديو ماني.

ويقدم لكم "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز كالآتي:-

1- محمد صلاح ، 4 أهداف

2- برونو فيرنانديز، 4 أهداف

3-ميكائيل أنطونيو ، 4  أهداف

4- إسمايلا 3 أهداف

5- جيمي فاردي، 3 أهداف

6- كريستيانو رونالدو، 3 أهداف

7- روميلو لوكاكو، 3 أهداف

8- ساديو ماني، 3 أهداف

9-سعيد بن رحمة، 3 أهداف

10- ماسون جرينوود، 3 أهداف

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