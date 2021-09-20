موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة بالجولة السادسة في الدوري الإنجليزي





تتجه أنظار محبي وعشاق الكرة الإنجليزية لمتابعة مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا يوم السبت 25 سبتمبر 2021 على استاد أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت مصر والساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت السعودية والساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports Connect ببث المباراة.

موقف مانشستر يونايتد وأستون فيلا في جدول الدوري الإنجليزي

يحتل أستون فيلا المركز العاشر في جدول البريميرليج برصيد 7 نقاط، حيث خاض 5 مباريات حتى الآن فاز في مباريتين وتعادل في مباراة واحدة وخسر مباريتين. ويسعى أستون فيلا لإسعاد جماهيره وحجز أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

في حين يحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في جدول البريميرليج برصيد 13 نقطة حصدها من 5 مباريات حتى الآن، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ويقود النرويجي أولي جونار سولسكاير أحلام جماهير الشياطين الحمر في استعادة أمجاد السير أليكس فيرجسون والتتويج بلقب البريميرليج بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



