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موعد مباراة ليفربول المقبلة بالجولة السادسة في الدوري الإنجليزي

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 05:33 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.
موقف ليفربول وبرينتفورد في جدول الدوري الإنجليزي
يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 13 نقطة حصدها من 5 مباريات حتى الآن، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ويقود الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق أحلام الجماهير واستعادة أمجاد التتويج بلقب البريميرليج بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.
في حين يحتل برينتفورد المركز التاسع في جدول البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 8 نقاط حصدها من 5 مباريات حتى الآن، حيث فاز في مباريتين وتعادل في مباريتين وخسر مباراة واحدة. ويسعى برينتفورد الصاعد حديثا للبريميرليج للمنافسة بقوة في الدوري والاستمرار فيه في المواسم المقبلة. 
موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي
ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وبرينتفورد يوم السبت 25 سبتمبر 2021 على ملعب غريفين بارك معقل برينتفورد وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.
وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports Connect ببث المباراة.





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