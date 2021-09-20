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زياد برجي ينفي شائعات طلاقه لزوجته بهذه الطريقة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 04:47 ص
زياد برجي
زياد برجي
لمياء علي


حرص النجم اللبناني زياد برجي على حضور حفل “الموريكس دور” مساء الجمعة، مع زوجته سناء فرح، وخطفت الأنظار بأناقتها وجمالها.

وساهم حضور أم أبناء النجم اللبناني معه على السجادة الحمراء في نفي كل الشائعات المنتشرة عن إنفصالهما، وردّ زياد بطريقة طريفة على الأمر قائلاً: “جاي معي هيك، طلعتها أوتوستوب”.

وأكد في لقاء مع قناة “الجديد” أن ما ينشر بعيد كل البعد عن الواقع، “الناس بتتسلى وهذا الامر ليس له أي إشارة هو إبداع، الناس بتتسلى بحياة الفنان”، لافتاً إلى أنه لا ينزعج من الشائعات والقصص التي تتناول حياته، مشدداً على أنه يعيش حياة عائلية مستقرة وفي سعادة.

ولفتت سناء الأنظار بإطلالتها الأنيقة على السجادة الحمراء بفستان ذهبي بتصميم ملفت.

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