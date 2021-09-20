مواجهات نارية.. تعرف على مواعيد مباريات الجولة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

















يترقب عشاق ومحبي الكرة الأوروبية في كل مكان، مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستشهد مواجهات نارية.





مواعيد مباريات الجولة المقبلة في دوري أبطال أوروبا





حيث يلتقي نادي ميلان الإيطالي أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، بالإضافة إلى مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي.





كما يلتقي نادي يوفنتوس الإيطالي أمام نظيره تشيلسي الإنجليزي، بالإضافة إلى مواجهة ليفربول أمام نظيره بورتو البرتغالي.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، مواعيد مباريات الجولة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





"مباريات الثلاثاء"





شاختار الأوكراني × إنتر ميلان الإيطالي.





أياكس أمستردام × بيشكتاش التركي.





ريال مدريد × شريف تيراسبول.





ميلان الإيطالي × أتلتيكو مدريد.





بوروسيا دورتموند × سبورتنج لشبونة.





باريس سان جيرمان × مانشستر سيتي.





بورتو البرتغالي × ليفربول الإنجليزي.





لايبزيج الألماني × كلوب بروج البلجيكي.





"مباريات الأربعاء"





أتلانتا الإيطالي × يونج بويز.





زينيت × مالمو.





فولفسبورج × إشبيلية.





بايرن ميونيخ × دينامو كييف.





ريد بول سالزبورج × ليل الفرنسي.





يوفنتوس × تشيلسي.





بنفيكا البرتغالي × برشلونة.



