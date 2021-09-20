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موعد مباراة برشلونة ضد غرناطة اليوم الإثنين في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 06:34 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره غرناطة، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره غرناطة، على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.

ويحتل برشلونة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد غرناطة في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة برشلونة أمام نظيره غرناطة، عبر قناة beIN Sports HD 1.

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