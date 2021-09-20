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تشكيل برشلونة المتوقع ضد غرناطة في الدوري الإسباني

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 07:04 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

يلتقي نادي برشلونة أمام نظيره غرناطة، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره غرناطة، على أرضية ملعب كامب نو، معقل العملاق الكتالوني.

ويحتل برشلونة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد غرناطة في المركز السابع عشر برصيد نقطتين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ومن المتوقع أن يبدأ الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق برشلونة، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي – جيرارد بيكيه – أوراخو – سيرجينيو ديست.

خط الوسط: فرينكي دي يونج - سيرخيو بوسكيتس – سيرجي روبيرتو.

خط الهجوم: فيليبي كوتينيو – لوك دي يونج – ممفيس ديباي.

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