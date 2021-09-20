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شكران مرتجى غاضبة من متابع: "حل عني"

الإثنين 20/سبتمبر/2021 - 04:47 ص
شكران مرتجى
شكران مرتجى
لمياء علي


أعربت النجمة السورية شكران مرتجى عن انزعاجها من قلة إحترام شخصها من خلال منشور لها تفاعل معه الجمهور بشكل واسع.

وكتبت عمّا يزعجها بالقول: “ما يزعجني جداً وأشعر به بقلة الإحترام لشخصي تحديداً ومنذ فترة أصبحت طويلة بعض الشيء، أن تقرأ رسالتي على الواتس آب وأراك متصلاً ولا تتم الإجابة لو بنقطة”.

وتابعت: “لا أحتمل التجاهل المقصود، خطين تحت مقصود، لأنني أحترم وأحب وأقدر الجميع من أصدقاء وأحبه. هذه الرسالة عامة لمين يريد التواصل معي على الواتساب حتى لو بنكتة أو جمعه مباركة، ولمن لا يريد أقسم بأن حظري سيكون بالنسبة لي أكثر إحتراماً”.

وختمت: “هذا الفعل يشبه من يدق الباب ويراه الآخر من العين الساحرة ولا يفتح وقد أعلمه بمجيئه، يعني ببساطة أنقلع حلّ عني”.

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